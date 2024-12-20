Трамп угрожает ЕС и требует закупать в США больше нефти и газа

Страны-члены Европейского Союза должны закупать больше нефти и газа в Соединенных Штатах. В противном случае будут подняты таможенные пошлины.

Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Я сказал Евросоюзу, что они должны компенсировать свой огромный дефицит с Соединенными Штатами путем крупномасштабной закупки нашей нефти и газа. В противном случае это будут ТАРИФЫ навсегда!!!", - написал Трамп в своей сети Truth Social.

США - крупнейший в мире производитель сырой нефти и крупнейший экспортер сжиженного природного газа. Покупатели СПГ, включая ЕС и Вьетнам, уже говорили о закупке большего количества топлива из США, отчасти для того, чтобы сдержать угрозу пошлин.

Чиновники ЕС и государства-члены готовятся к торговому наступлению с момента победы Трампа на выборах в прошлом месяце.

Блок был в значительной степени застигнут врасплох в 2017 году, когда Трамп, ссылаясь на проблемы национальной безопасности в свой предыдущий президентский срок, ввел пошлины на европейскую сталь и алюминий. С тех пор ЕС переосмыслил свою торговую доктрину и расширил свой инструментарий, предоставив ему ряд возможностей для противодействия принудительным практикам.

"Мы хорошо подготовлены к возможности того, что с новой администрацией США все изменится", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после встречи "Большой семерки" в Италии в конце ноября. "Если новая администрация США будет проводить политику "Америка прежде всего" в секторах климата или торговли, то нашим ответом будет "Европа едина"".

В прошлом месяце председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула идею о том, что импорт из США может заменить потребление блоком российского СПГ.

СПГ "является одной из тем, которые мы затронули", - заявила фон дер Ляйен после телефонного разговора с Трампом. "Мы по-прежнему получаем много СПГ через Россию, из России. И почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле и снижает наши цены на энергоносители".

США уже являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, но импорт из России остается прочно на втором месте. Чиновники ЕС ищут способы ограничить роль Москвы, пока продолжается война против Украины, даже несмотря на то, что российский трубопроводный газ и СПГ в значительной степени находятся вне сферы действия санкций. Блок рассмотрит потенциальные меры, когда будет обсуждать новый пакет санкций в следующем месяце, но строгие ограничения остаются сложными, заявил анонимный источник, знакомый с этим вопросом.

Но ЕС все еще готов к возможности того, что он окажется в торговой войне с Вашингтоном. Новый антипринудительный инструмент ЕС усиливает торговую защиту и позволяет Еврокомиссии вводить тарифы или другие карательные меры в ответ на такие политически мотивированные ограничения.