Глава Еврокомиссии может претендовать на пост генсека НАТО. СМИ назвали условие

По данным издания, фон дер Ляйен уже начала подготовку к такому шагу несколько недель назад.

Кроме того, глава Еврокомиссии 7 марта отправится в Канаду и США. Издания подчеркивает, что ее поездку следует "рассматривать в ином свете", то есть с возможным выдвижением как кандидата на роль генсека НАТО.

По информации итальянской газеты, на летнем саммите НАТО в Вильнюсе члены альянса попытают продлить полномочия Йенса Столтенберга, срок которых заканчивается в сентябре, еще на год. Срок полномочий фон дер Ляйен истекает летом 2024 года.

Газета отмечает, что Урсула фон дер Ляйен стала бы "идеальным решением" для США, поскольку Вашингтон давно рассматривает на этой должности женщину.

Напомним, ранее в СМИ предполагали, что срок полномочий Йенса Столтенберга как генсека НАТО может быть продлен еще на год на фоне продолжающейся войны России против Украины.

При этом другие издания сообщают, что Столтенберг намерен покинуть свой пост в срок - осенью этого года.

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