"Вторгнення до України буде помилкою": Британія назвала єдиний вихід для РФ

Міністр закордонних справ Британії Лізз Трасс засуджує риторику Росії на адресу України і НАТО. На її думку, єдиним виходом для Росії є діалог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram посольства Великобританії в Москві.

"Агресивна і провокаційна риторика Кремля проти України і НАТО повинна припинитися. НАТО - оборонний союз, а Україна продовжує демонструвати стриману позицію перед обличчям російської провокації і агресії", - зазначила вона.

За її словами, нарощування російської військової присутності на кордоні з Україною і в окупованому Криму неприпустимо.

"Будь-яке російського вторгнення буде величезною стратегічною помилкою і спричинить рішучу відповідь, включаючи скоординовані з нашими союзниками санкції, що призведе до серйозних наслідків для інтересів і економіки РФ. Великобританія висловлює незмінну підтримку Україні", - підкреслила вона.

Трасс зазначає, що діалог - єдиний спосіб для Росії вирішити цю ситуацію.

"Я вітаю заяви Росії про готовність до проведення переговорів у січні. Російському уряду потрібно знизити напруженість і серйозно зайнятися обговоренням ситуації", - додала міністр.