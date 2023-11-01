Глава ЕС пообещала помочь Боснии и Герцеговине на пути к членству в Альянсе

"Будущее Боснии и Герцеговины - в Европейском Союзе... Для продвижения ... правительство должно продолжить реформы, в частности, относительно верховенства права, и выполнить 14 приоритетов, о которых вы хорошо знаете... Чтобы достичь таких целей, Босния и Герцеговина должна говорить одним голосом", - сказала фон дер Ляен.

Она также подчеркнула, что необходимо соблюдать общие европейские ценности или разделение в стране.

"Конституционный порядок, определяющий свободы для гражданского общества, - в центре ценностей ЕС и важен для европейского пути вашей страны", - добавила президент ЕК.

Напомним, что Босния и Герцеговина официально подала заявку на членство в ЕС 15 февраля 2016 года, после нескольких лет конституционных реформ и привлечения к Дейтонскому мирному соглашению.

В декабре прошлого года из-за опасений, что война в Украине может дестабилизировать, Балканский регион страна получила статус кандидата.

Ранее Додик заявил послу Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василию Кириличу, что он больше не желанный человек в Республике Сербской.

Кроме того, мы сообщали, что Додик поддержал аннексию Россией украинских территорий.

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