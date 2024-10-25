Глава ЕК отменила встречу с премьером Сербии: причина связана с Россией

Как рассказал изданию представитель Еврокомиссии, был сделан вывод, что во встрече фон дер Ляйен с Вучевичем нет смысла. Причиной стал анонс встречи сербского премьера с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

В анонсе утверждалось, что в ходе встречи стороны хотят укрепить сотрудничество между РФ и Сербией в сфере экономики и не только.

При этом N1 обратило внимание, что правительство направило СМИ сообщение об итогах встречи Вучевича с Решетниковым, но на официальном сайте его не обнародовали.

В сообщении сказано, что чиновники "обсудили дальнейшее укрепление экономического и общего сотрудничества".