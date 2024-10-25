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Глава ЕК отменила встречу с премьером Сербии: причина связана с Россией

Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не захотела встречаться с премьером Сербии Милошем Вучевичем во время визита в Белград. Причиной стали переговоры главы правительства с российским министром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1.

Как рассказал изданию представитель Еврокомиссии, был сделан вывод, что во встрече фон дер Ляйен с Вучевичем нет смысла. Причиной стал анонс встречи сербского премьера с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. 

В анонсе утверждалось, что в ходе встречи стороны хотят укрепить сотрудничество между РФ и Сербией в сфере экономики и не только. 

При этом N1 обратило внимание, что правительство направило СМИ сообщение об итогах встречи Вучевича с Решетниковым, но на официальном сайте его не обнародовали. 

В сообщении сказано, что чиновники "обсудили дальнейшее укрепление экономического и общего сотрудничества". 

 

Вступление Сербии в ЕС

Напомним, Сербия стремится вступить в Евросоюз. В январе 2014 года стартовали переговоры о вступлении страны в блок.

При этом о желании Сербии вступить в ЕС заявлял и президент страны Александар Вучич.

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СербияУрсула фон дер Ляйен