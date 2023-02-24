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Глава ГПСУ спрогнозировал, когда Украина победит в войне

Фото: глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко (dpsu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава Госудпрственной пограничной службы Сергей Дейнеко спрогнозировал сроки победы Украины в войне. По его мнению, это случится не позднее ноября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Дейнеко в интервью "УП".

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что с середины и до конца весны в Украине ожидаюттся решающие бои. И это станет переломным моментом в войне.

Как известно, сегодня ровно год с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Несмотря на пессимистические прогнозы союзников, украинские военные удержали независимость страны. За 365 дней ожисточенных боев солдаты ВСУ уничтожили почти 147 тысяч оккупантов и оргомное количество техники врага.

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