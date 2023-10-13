Глава Госдепа США расширил программу поездки на Ближний Восток: посетит еще четыре страны

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках визита на Ближний Восток кроме Израиля и Иордании также посетит Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

"Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль, Иорданию, Катар, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет с 11 по 15 октября, где встретится с высокопоставленными представителями власти", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что госсекретарь в ходе визита подтвердит позицию США по поводу решительного осуждения террористических нападений на Израиль, а также солидарность с правительством и народом страны.

"Госсекретарь будет приобщать региональных партнеров к усилиям, направленным на предотвращение распространения конфликта, немедленное и безопасное освобождение заложников и определение механизма защиты гражданских лиц", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Визит Блинкена в Израиль

Ранее 10 октября стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль. При этом точная дата поездки не называлась.

По словам очевидца, самолет Энтони Блинкена приземлился в Израиле рано утром 12 октября. Ожидается, что во время своего визита он встретится с высокопоставленными израильскими чиновниками, а также с президентом Палестины Махмудом Аббасом, "шаг, который некоторые сочтут спорным".