Голову Чернівецької облради відсторонено від посади ще на два місяці

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціальної антикорупційної прокуратури та продовжив відсторонення від посади голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна ще на два місяці. Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 180 тисяч доларів.

Про це повідомляє прес-служба Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Таким чином, термін відсторонення діятиме до 29 вересня 2020 року. Крім того, слідчий суддя ВАКС продовжив процесуальні обов’язки Мунтяну. Зокрема, прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Крім того, він повинен утримуватись від спілкування з другим підозрюваним у справі та визначеними в ухвалі свідками; здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області паспорти громадянина України для виїзду за кордон.

Строк дії обов’язків продовжено до 28 вересня 2020 року.

Нагадаємо, Мунтяну повідомили про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди від місцевого підприємця 4 лютого 2020 року. За даними слідства, він вимагав від одного з підприємців 400 тисяч доларів за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу "Брусниця". Однак потім вони домовились на 180 тисячах.

Пізніше ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень, які сам Мунтян і вніс за себе.

Також раніше повідомлялось, що ВАКС задовольнив клопотання прокурорів, усунувши Мунтяна від посади.