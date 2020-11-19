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Голова Чернівецької облради госпіталізований з COVID, стан важкий

Чернівецька область, Четвер 19 листопада 2020 15:24
Голова Чернівецької облради госпіталізований з COVID, стан важкий
Фото: Іван Мунтян (facebook.com/Ivan M Muntyan)
Автор: РБК-Україна

Голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна госпіталізували з двобічною пневмонією. Його ПЛР-тест на коронавірус виявився позитивним.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької облради.

За словами лікаря-пульманолога Чернівецької обласної клінічної лікарні Тетяни Цинтаро, у Мунтяна легені уражені на 50%. Його стан оцінюється як стабільно важкий.

Наголошується, що голова облради був госпіталізований у суботу, 14 листопада. А в понеділок, 16 листопада, його перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Вчора стан Мунтяна погіршився і зараз він перебуває на дотації кисню.

Нагадаємо, у мера Кременчука Віталія Малецкого підтвердили зараження коронавірусом. Він знаходиться на амбулаторному лікуванні.

Крім того, 18 листопада про зараження коронавірусом заявив мер Чорноморська Василь Гуляєв. Після підтвердження хвороби міський голова буде працювати дистанційно.

Додамо, що минулого тижня підтвердили коронавірус у мера Кропивницького. Міського голову госпіталізували в інфекційне відділення.

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