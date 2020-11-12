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Мер Кропивницького заразився коронавірусом

Кропивницький, Четвер 12 листопада 2020 11:53
Мер Кропивницького заразився коронавірусом
Фото: Андрі Райкович (facebook.com andriy raykovich)
Автор: Андрій Козловський

У міського голови Кропивницького Андрія Райковича виявили коронавірус. Його госпіталізували до інфекційного відділення Центральної міської лікарні.

Про це Андрія Райкович повідоми на своїй сторінці у Facebook.

"Мушу повідомити, що пишу з 4-го боксу інфекційки на Валах. На собі відчув, що таке коронавірус і запалення легенів", - написав він.

Райковича також закликав громадян дотримуватись усіх протиепідемічних заходів.

"Закликаю усіх вас - бережіться! Пам‘ятайте про дистанцію, засоби захисту і чисті руки! Без зайвої потреби не виходьте з дому", - додав мер.

Нагадаємо, 10 листопада мер Черкас Анатолій Бондаренко здав позитивний тест на коронавірус.

Крім того, в понеділок стало відомо про зараження коронавірусом президента Володимира Зеленського і глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Також РБК-Україна повідомляло, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич захворів COVID-19.

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