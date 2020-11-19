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Глава Черновицкого облсовета госпитализирован с COVID, состояние тяжелое

Черновицкая область, Четверг 19 ноября 2020 15:24
Глава Черновицкого облсовета госпитализирован с COVID, состояние тяжелое
Фото: Иван Мунтян (facebook.com/Ivan M Muntyan)
Автор: РБК-Украина

Главу Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна госпитализировали с двусторонней пневмонией. Его ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого облсовета.

По словам врача-пульманолога Черновицкой областной клинической больницы Татьяны Цинтаро, у Мунтяна легкие поражены на 50%. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Отмечается, что глава облсовета был госпитализирован в субботу, 14 ноября. А в понедельник, 16 ноября, его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Вчера состояние Мунтяна ухудшилось и сейчас он находится на дотации кислорода.

Напомним, у мэра Кременчуга Виталия Малецкого подтвердили заражение коронавирусом. Он находится на амбулаторном лечении.

Кроме того, 18 ноября о заражении коронавирусом заявил мэр Черноморска Василий Гуляев. После подтверждения болезни городской голова будет работать дистанционно.

Добавим, что на прошлой неделе подтвердили коронавирус у мэра Кропивницкого. Городского голову госпитализировали в инфекционное отделение.

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Новости Украины Происшествия Черновицкая областьоблсоветКоронавирус

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