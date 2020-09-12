Голова Чернігівської ОДА оголосив про відставку

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрій Прокопенко заявив про свою відставку. Причиною такого рішення він назвав втрату впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Прокопенко наголосив, що без своїх депутатів в обласній раді він буде слабким керівником ОДА та не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону.

"Я подав заяву про відставку з посади голови Чернігівської ОДА", - повідомив він.

Зазначимо, Прокопенко був призначений на посаду голови Чернігівської ОДА на початку листопада 2019 року.

Нагадаємо, наприкінці серпня Кабінет міністрів України погодив призначення очільників Черкаської та Кіровоградської ОДА.

Крім того, у червні цього року президент Володимир Зеленський змінив голову Вінницької ОДА.

Також у червні Зеленський призначив нового керівника Київської ОДА.