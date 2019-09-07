Голова бундестагу застеріг від саботажу "Північного потоку-2"

Голова бундестагу Вольфганг Шойбле розкритикував противників російського газопроводу "Північний потік-2", які виступили проти проекту після того, як почалася його реалізація. Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на його статтю в газеті Welt.

На думку Шойбле, "саботаж проекту манівцями не є розумним рішенням з точки зору загальноєвропейської".

Він зазначив, що не схвалює позицію влади Німеччини у питанні будівництва російського газопроводу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США здатні зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", яким планується транспортувати російський природний газ у Німеччини. Зокрема, сенатор Тед Круз вважає "досить переконливою" ознакою такої можливості проведене в липні голосування в комітеті у закордонних справах Сенату, що стосувалося можливості введення санкцій проти суден, які допомагають Росії будувати газопровід в Балтійському морі. Тоді 20 голосів на підтримку санкцій, а два - проти.

Додамо, раніше радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати вважають, що російський проект "Північний потік-2" може мати негативний вплив на незалежність США і країн Європи.