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Глава армії Естонії відвідав деокуповані райони України та зустрівся з Залужним

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Київ, Неділя 17 липня 2022 14:18
Глава армії Естонії відвідав деокуповані райони України та зустрівся з Залужним Фото: глава армії Естонії відвідав деокуповані області України (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні побувала делегація Сил оборони Естонії на чолі з начальником армії генерал-лейтенантом Мартіном Геремом. Він зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Під час свого візиту естонські військові детально ознайомилися з ситуацією на фронті. Також делегація відвідала місця, де проходили активні бойові дії.

Зокрема, глава армії Естонії відвідав Гостомель, Бородянку та селище Мощун у Київській області, які були зруйновані російськими військами. Також разом з представниками Оперативного командування "Північ" делегація побувала у місцях скоєння військових злочинів РФ у Чернігівській області.

"Генерал-лейтенант Мартін Герем зазначив, що приклад боротьби України у війні з Росією - це неоціненний досвід для країн НАТО. Естонія ж - одна з держав, яка повсякчас підтримувала Україну та її військо, зокрема допомагала з професійною підготовкою особового складу", - йдеться у повідомленні.

Фото: глава армії Естонії відвідав Київську та Чернігівську області (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс заявила, що її країна допоможе у відновленні Житомирської області.

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Естонія Україна Валерій Залужний Генштаб ВСУ
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