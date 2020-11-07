Глава апарату Білого дому заразився коронавірусом

Фото: Марк Медоуз (golos-ameriki.ru)

Глава адміністрації президента Дональда Трампа Марк Медоуз повідомив колегам, що у нього коронавірус. Випадків хвороби в Білому домі стає більше.

Про це пише Bloomberg.

Медоуз не відразу дізнався, що заразився коронавірусом. Також поки невідомо, як він переносить хворобу.

"Він повідомив про це найближчому колу радників після виборів у вівторок", - повідомило джерело видання.

Нагадаємо, що на початку жовтня головний радник з питань політики президента США Дональда Трампа Стівена Міллера виявили коронавірус.

Крім того, 2 жовтня стало відомо, що президент США Дональд Трамп захворів коронавірусом.

Пізніше у прес-секретаря Білого дому Кейлі Макинени підтвердили зараження коронавірусом.

Також радник віце-президента США Марк Шорт заразився коронавірусом.