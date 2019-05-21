ru
ua

Глава АП назвав один з головних напрямків Зеленського


Богдан також заявив про необхідність реформування митниці та податкової

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що економіка є одним з головних напрямків президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112-Україна".

За словами Богдана, також існує необхідність реформування митниці та податкової служби. Для цього Зеленський планує залучити міжнародні організації.

"Ми зараз розглядаємо досвід залучення компаній з Британії, які безпосередньо приймають в управління митницю і гарантують збільшення надходження митних платежів у два-три рази найближчим часом", - заявив глава АП.

Богдан наголосив, що для того, щоб люди змогли відчути зміни, необхідно відремонтувати дороги. На його думку, в першу чергу необхідно знайти гроші на ремонт доріг обласного та республіканського значення.

Нагадаємо, раніше глава Адміністрації президента Богдан заявив, що питання про досягнення мирних домовленостей з РФ повинно розглядатися не тільки політиками, депутатами і президентом, але і всім народом на референдумі.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Андрія Богдана главою Адміністрації президента. Богдан відомий як юрист олігарха Ігоря Коломойського. Раніше він був радником Миколи Азарова, який тоді очолював уряд України.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОГОЛОСИВ ПРО РОЗПУСК ВЕРХОВНОЇ РАДИ В БПП обговорюють висунення Порошенка на посаду прем'єра
Читати всі новини