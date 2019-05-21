Глава АП назвав один з головних напрямків Зеленського

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що економіка є одним з головних напрямків президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112-Україна".

За словами Богдана, також існує необхідність реформування митниці та податкової служби. Для цього Зеленський планує залучити міжнародні організації.

"Ми зараз розглядаємо досвід залучення компаній з Британії, які безпосередньо приймають в управління митницю і гарантують збільшення надходження митних платежів у два-три рази найближчим часом", - заявив глава АП.

Богдан наголосив, що для того, щоб люди змогли відчути зміни, необхідно відремонтувати дороги. На його думку, в першу чергу необхідно знайти гроші на ремонт доріг обласного та республіканського значення.

Нагадаємо, раніше глава Адміністрації президента Богдан заявив, що питання про досягнення мирних домовленостей з РФ повинно розглядатися не тільки політиками, депутатами і президентом, але і всім народом на референдумі.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Андрія Богдана главою Адміністрації президента. Богдан відомий як юрист олігарха Ігоря Коломойського. Раніше він був радником Миколи Азарова, який тоді очолював уряд України.