Словам Путіна не можна довіряти: в МЗС відреагували на заклик Африки розмінувати море

Під час зустрічі президента Сенегалу Макі Салла й голови Кремля Володимира Путіна, останній заявив, що Росія нібито не має наміру входити у порт Одеси у разі розмінування узбережжя. В МЗС України нагадали про минулі брехливі заяви президента країни-окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

Як відзначив Ніколенко, України завжди була надійним постачальником сільськогосподарської продукції на африканські ринки й має намір відновити експорт свого продовольства, аби допомогти Африці відновити продовольчу безпеку.

Однак, є один важливий момент:

"Африка зіткнулася з різким зростанням цін на продовольство та потенційним голодом через те, що Росія вторглася в Україну. Російська армія руйнує найважливішу сільськогосподарську інфраструктуру, блокує морські порти та зернові термінали України та завдає ракетних ударів по південних сільськогосподарських регіонах України. Росія також краде зерно з українських теренів, які вона захопила силою", - заявив прессекретар МЗС.

Як відзначив Ніколенко, Україна засвоїла урок про те, що словам Путіна не можна вірити. Ще до 24 лютого (день, коли Росія вдалася до повномасштабного вторгнення на територію нашої країни), Росія публічно заявляла про те, що не має наміру воювати проти України.

"Російське військове керівництво обіцяло, що їхня армія не нападатиме на громадянську інфраструктуру та громадянське населення. Зараз вона (Росія, - ред.) руйнує міста та села, перетворюючи їх на руїни та випалену землю. Число загиблих мирних жителів уже досягло тисяч. 20% української території наразі незаконно окуповано Росією", - пише Ніколенко.

Світ, як зауважив Ніколенко, повинен поважати інтереси безпеки України. Також прессекретар відзначив, що України запропонувала план розблокування морських портів для подальшого відновлення експорту зерна:

Росія повинна відвести свої морські сили у Чорному та Азовському морях;

повинна бути надана Україні військова техніка на випадок, якщо Росія все ж скористається моментом, аби відновити наступ;

необхідно запустити міжнародно військово-морську місію для патрулювання експорту.

"Ми закликаємо президента Макі Салла та Африканський союз використовувати свої важелі впливу на Росію, щоб переконати її припинити безглузді воєнні дії. Припинення війни дозволить розблокувати 22 мільйони тонн зерна, що застрягли в морських портах, і запобігти продовольчій кризі в Африці та за її межами", - додав Ніколенко.