Голів деяких ОДА чекають звільнення за результатами виборів

У штабі Петра Порошенка до слабких сторін своєї кампанії відносять роботу штабів у регіонах, що призведе до звільнень голів деяких обласних державних адміністрацій. Про це пише РБК-Україна у своєму матеріалі "Робота над помилками: як Петро Порошенко готується до другого туру президентських виборів".

Зокрема, соратники Порошенко вважають, що деякі губернатори працювали проти їх команди.

Минулого тижня співрозмовник РБК-Україна в штабі Порошенко розповів, що президентська команда збирається провести перед другим туром "кадрову чистку", особливо серед чиновників, які загрузли в скандалах.

Серед можливих кандидатів "на виліт" звучало прізвище губернатора Херсонської області Андрія Гордєєва. На його відставки та притягнення до відповідальності вже кілька місяців наполягають активісти і родичі Катерини Гандзюк. Минулої суботи Гордєєв написав заяву про звільнення за власним бажанням. Але ним одним в цей раз відставки не обмежаться, запевнив один із штабістів Порошенка.

Результатом висновків, зроблених у центральному штабі на Банковій, стало рішення про звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської ОДА. Офіційно про це може стати відомо в середу після засідання уряду, яке має ухвалити кадрові рішення Порошенка.

За інформацією РБК-Україна, це не єдиний керівник області, який може позбутися крісла за мотивами незадовільних результатів першого туру для президентської команди.

Нагадаємо, 5 квітня Гордєєв написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Раніше повідомлялося, що то Степанов наполягає на кримінальних справах щодо фальсифікаторів виборів. Голова Одеської ОДА Максим Степанов відреагував на заяви правоохоронців з приводу підкупу виборців, закликавши відкривати кримінальні справи, якщо такі факти фіксуються в Одеській області.