Гладковскому збільшили суму завданих ним збитків майже на 7 млн гривень

Колишньому першому секретарю Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олегу Гладковскому збільшили суму інкримінованих збитків з 10,62 мільйонів до більш 17,44 мільйонів гривень. Про це повідомили в прес-службі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Гладковського звинувачують у закупівлі вантажних автомобілів за завищеними цінами. При цьому, за версією слідства, виробником і постачальником транспортних засобів була компанія належала чиновнику і його близьким особам.

"Екс-першому секретарю РНБО збільшили суму інкримінованих збитків з 10,62 млн грн до більш 17,44 млн грн в рамках розслідування зловживань з оборонним замовленням у 2017 році", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку 2019 року вийшла серія резонансних журналістських розслідувань про причетність Гладковського до різних корупційних схем в оборонній сфері. Він був звільнений з РНБО. Згодом правоохоронці провели обшуки, а також були анонсовані на допити поліграфах. Ближче до президентських виборів в країні пройшли акції протесту з вимогою притягнути Гладковського до кримінальної відповідальності.

У жовтні 2019 року Гладковського затримали при спробі покинути Україну. Його підозрюють у тому, що він на посади в РНБО лобіював оборонний контракт для своєї компанії "Богдан Моторс". Вищий антикорупційний суд заарештував його з можливістю виходу під заставу, через кілька днів заставу внесли і колишній чиновник вийшов на свободу.