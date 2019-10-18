Гладковському можуть обрати запобіжний захід вже сьогодні, - Рябошапка

Запобіжний захід затриманому Олегу Гладковському, колишньому заступнику секретаря РНБО України, можуть обрати вже сьогодні. Про це на засіданні комітету Верховної ради з забезпечення правоохоронної діяльності заявив генпрокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Рябошапка зазначив, що напередодні був затриманий Гладковський.

"Сьогодні було повідомлено про підозру. Сьогодні має бути розглянуте питання про обрання запобіжного заходу", - заявив генпрокурор.

Відзначимо, за даними Telegram-каналу NABU Daily by Олег Новіков, Національне антикорупційне бюро і САП будуть клопотати про взяття Гладковського під варту з альтернативою застави.

У коментарі РБК-Україна в антикорупційних органах не змогли підтвердити цю інформацію.

"Коли ми отримаємо дозвіл на інформацію, тоді зможемо її повідомити", - повідомили РБК-Україна.

Нагадаємо, за версією слідства, Гладковський використовував посаду в РНБО для одержання неправомірної вигоди в інтересах своєї компанії "Богдан Моторс". Йдеться про те, що він нібито вплинув на включення в державне оборонне замовлення закупівлю вантажівок підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами у свого дочірнього підприємства.

Крім того, детективи НАБУ встановили, що Гладковський не задекларував доходи дружини, отримані від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва - мова йде про доходи в розмірі близько 150 тис. доларів.