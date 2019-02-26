Гладковський оголосив про припинення повноважень в РНБО

Гладковський також звернувся до правоохоронців після звинувачень у розкраданнях

После выхода журналистского расследования о причастности первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского к хищениям в оборонном комплексе он инициировал приостановку своих полномочий. Об этом он сообщил "Интерфакс-Украина", передает РБК-Украина.

В заявлении он отметил, что обращается в Главную военную прокуратуру и НАБУ с просьбой проверить факты, изложенные в расследовании программы "Наші гроші".

"На время проверки правоохранительными органами этого вопроса обращаюсь с просьбой приостановить мои полномочия как первого заместителя секретаря СНБО и главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - говорится в заявлении Гладковского.

Напомним, ранее представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Гладковский и "Укроборонпром" могут подать в суд на журналистов программы "Наші гроші".

В "Укроборонпроме" уже заявили, что журналистское расследование содержит манипуляции. А информация о причастности Гладковского и руководства концерна к хищениям взята из закрытых данных уголовных дел.