Гладкого уволили с должности начштаба Сил беспилотных систем: кто его может заменить

Роман Гладкий был уволен с должности начальника штаба командования Сил беспилотных систем. Ему уже нашли замену.

По данным источников РБК-Украина, преемником Гладкого стал экс-командир 28 ОМБр полковник Алексей Халабуда.

В то же время другие источники в Силах обороны не стали называть или подтверждать имя и фамилию нового начальника, однако сказали, что это должен быть очень профессиональный человек.

Что известно о Халабуде?

Стоит заметить, что о Халабуде в свободном доступе немного информации. В частности, известно, что в 2010 году он выпустился из Академии сухопутных войск. Он имеет специализацию «Управление действиями подразделений механизированных войск».

Он имеет орден Богдана Хмельницкого III степени, который получил в 2015 году за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны.

Халабуда был командиром 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Что известно о Гладком

Напомним, Роман Гладкий был назначен на должность начальника штаба Сил беспилотных систем.

Военная карьера Гладкого началась в 1997 году. Он занимал руководящие должности в армии, а в 2006 году был назначен начальником штаба – первым заместителем командующего ВМС ВСУ. Через два года его уволили.

По официальной информации Минобороны, увольнение произошло из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

Ранее в СМИ появлялись противоречивые сведения о биографии Гладкого. В частности, сообщалось, что его жена якобы владеет российским гражданством и после 2014 года проживала в Крыму, а его дочь, по некоторым данным, принимала участие в соревнованиях по плаванию под флагом страны-агрессора. Однако официального подтверждения этой информации нет.

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