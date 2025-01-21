На горнолыжном курорте в Турции вспыхнул пожар: десятки жертв и раненых

По предварительным данным, пожар вспыхнул около 03:30 по местному времени (02:00 по Киеву - ред.) на четвертом этаже 11-этажного отеля Grand Kartal. В отеле проживало 234 гостей. Причину пожара пока не выяснили.

В результате пожара погибли 10 человек, двое из них - в результате падения с высоты, 32 человека получили травмы По словам губернатора региона Абдулализа Айдына, погибшие и пострадавшие являются турецкими гражданами.

Также известно, что эвакуированных из здания уже разместили в других отелях региона. Пожар на нижних этажах был ликвидирован в последующие часы благодаря вмешательству пожарных бригад.

Горнолыжный курорт Карталкая находится на вершине гор Кёроглу, он популярен среди местных. Курорт расположен примерно в 40 километрах от города Болу и в 270 километрах от Стамбула.

Напомним, ранее мы писали о том, что 11 января на горнолыжном курорте Драгобрат в Украине произошел пожар. Там также горел отель, однако обошлось без пострадавших.