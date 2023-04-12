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"Хуже ИГИЛ". Кулеба призвал выгнать Россию из Совбеза ООН после видео с казнью военного

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Видео с казнью украинского военнопленного оккупантами в очередной раз доказывает, что страну-агрессора России необходимо исключить из состава Совбеза ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Это абсурд, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за их преступления", - написал он.

Казнь украинского военнопленного

В сети распространилось видео жестокой казни россиянами украинского военного, на котором они отрезали ему голову. Журналисты CNN обнаружили еще одно видео казни украинского военного россиянами.

СБУ приступила к расследованию жестокого убийства украинского бойца. К тому же на видео уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

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