Горно-обогатительные комбинаты украинского олигарха подозревают в неуплате 10 млрд гривен налогов

Отмечается, что эти ГОК и еще десяток обществ принадлежат к группе связанных хозяйствующих субъектов. Так, их единственным конечным бенефициарным владельцем является один из самых богатых украинских олигархов, которые фактически находится в Княжестве Монако.

По информации источника РБК-Украина, речь идет о бывшем депутате Верховной Рады и экс-владельце банка "Финансы и Кредит" Константине Жеваго.

Сообщается, что обыски проводятся для сбора доказательной базы. К тому же, с привлечением специалиста и эксперта-химика проводятся осмотры месторождений и производственных мощностей по переработке полезных ископаемых горно-обогатительных комбинатов. Также специалисты отобрали образцы "бедной руды" и концентрата для проведения комплексных экспертиз.

Детективы БЭБ выяснили, что должностные лица одного из этих предприятий в течение 2018-2021 годов занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на сумму почти 7,6 млрд гривен.

Следствие установило, что служащие другого общества также умышленно занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на сумму более 2,7 млрд гривен. Такие действия нарушителей привели к фактическому непоступлению в госбюджет средств в размере более 10 млрд гривен.

Как сообщалось ранее, во время оккупации Купянская жительница перешла на сторону России и собирала "налоги".

А так называемый "глава ВГА Приморская" организовывал меры по контролю над местными предпринимателями и системой налогообложения для наполнения местного бюджета.

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