У Гімалаях зникла група з 8 альпіністів

У Гімалаях зникла група з восьми альпіністів, які 13 травня почали сходження на пік Нанда-Деві висотою в 7816 метрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, група з австралійців та 3 громадян Британії намагалися зійти на непідкорену східну частину вершини Нанда-Деві. У п'ятницю, 31 травня, альпіністи повинні були дістатися до базового табору, але так і не прийшли.

Зазначається, що рятувальні групи вирушили на пошуки зниклих альпіністів. Проте на ефективність пошуків впливають сильні дощі та снігопад, які почалися в регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Евересті загинули 7 альпіністів. Альпіністи загинули під час сходження з вершини через черги, які утворили бажаючі піднятися на гору.

РБК-Україна писало, що на початку травня в Російській Федерації під час сходження на гору Ельбрус загинув альпініст з України. Під час сходження на Ельбрус на висоті 3500 метрів альпініст втратив свідомість.

Додамо, у березні 2019 року у Пакистані на схилі гори Нанга Парбат пошуковий загін виявив тіла двох загиблих альпіністів - громадянина Британії Тома Балларда і громадянина Італії Даніеля Нарді. Альпіністи зникли ще 24 лютого 2019, коли намагалися піднятися на гору Нанга Парбат, яку звуть "Горою смерті".