Кількість загиблих альпіністів на Евересті зросла

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Альпіністи загинули під час спуску з вершини

Кількість загиблих альпіністів на Евересті за останній тиждень зросла до 7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомила прес-секретар Департаменту туризму Непалу, ще двоє альпіністів загинули під час сходження з вершини.

Так, 52-річна Калпана Дас померла під час сходження з вершини. Жінка загинула через черги, які утворилися біля вершини Евересту.

Ще один альпініст загинув на північній тибетській стороні Евересту. Організатори експедиції повідомили, що 65-річний австрійський альпініст загинув під вершиною Евересту.

Раніше РБК-Україна писало, що за останній тиждень п'ятеро альпіністів загинули під час сходження на Еверест. У четвер 23 травня, на Евересті загинули два індійських альпініста. Організатори експедиції пізніше заявили про третій випадок загибелі. У середу на Евересті померли індійський і американський альпініст.

Нагадаємо, на початку травня в Російській Федерації під час сходження на гору Ельбрус загинув альпініст з України. Під час сходження на Ельбрус на висоті 3500 метрів альпініст втратив свідомість.

Додамо, у березні 2019 року у Пакистані на схилі гори Нанга Парбат пошуковий загін виявив тіла двох загиблих альпіністів – громадянина Британії Тома Балларда і громадянина Італії Даніеля Нарді.