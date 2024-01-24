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Норвегия оккупировала подиум на старте чемпионата Европы по биатлону, два украинца в топ-20

Брезно-Осрбле, Среда 24 января 2024 14:59
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Норвегия оккупировала подиум на старте чемпионата Европы по биатлону, два украинца в топ-20 Фото: В мужском биатлоне норвежцы конкурируют только между собой (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Норвежский биатлонист Вебьерн Серум выиграл индивидуальную гонку у мужчин на чемпионате Европы в словацком Брезно-Осрбле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

25-летний скандинав лучше остальных выступил на двух десятках километров трассы. Он финишировал со временем 51:32,7 минуты.

Серум не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Это вместе с достаточно высокой скоростью позволило ему уверенно обойти всех конкурентов, в том числе и четырех соотечественников сразу позади. На подиум также взошли отставшие на минуту Ботн и Улдаль.

Лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко. Он промахнулся однажды в первой стрельбе. Во время трех следующих посещений огневых рубежей сумел закрыть все 15 мишеней.

Компанию в первой двадцатке ему составил Виталий Мандзин. Украинец дважды попал в "молоко". Воспитанника тернопольского биатлона дважды подвела стойка. Он промахнулся по одному разу на втором и четвертом визите к стрельбищу.

Итоги биатлонной индивидуальной гонки 20 км, мужчины:

      1. Вебьерн Серум
      2. Йохан-Олав Ботн (+1:09,7)
      3. Мартин Улдаль (+1:44,9)

      ...

      12. Антон Дудченко (+3:54,3)

      16. Виталий Мандзин (+4:38,4)

      34. Артем Тищенко (+6:46,5)

      58. Тарас Лесюк (+8:20,8)

      73. Дмитрий Грущак (+9:34,6)

      К слову, накануне россиянин Малкин оформил автогол года в регулярке НХЛ.

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