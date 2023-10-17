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"Гигантская разница". Усик и Фьюри получили характеристики от именитого тренера

Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри выйдут в ринг зимой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Американский специалист Малик Скотт оценил сильные стороны украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри перед поединком за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing Social.

Тренер бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера ранее был спарринг-партнером обоих тяжеловесов. Он выделил главные качества обоих претендентов на боксерскую корону.

"Гигантская разница. Тайсон, с которым я боксировал – мой любимый Тайсон. Он неуловим, быстрый, отличная задняя нога, хорошее положение рук, не даст возможности ударить себя. Когда я сражался с Усиком, то у него был лучший баланс для нанесения ударов. Он напомнил Ломаченко, только тяжеловеса", – заявил Скотт.

Ранее Усик и Фьюри согласовали поединок за абсолют в хевивейте. Бой между украинцем-чемпионом по версиям IBF, IBO, WBA, WBO и британским боксером с титулом WBC окончательной даты еще не получил. Рабочие варианты – 23 декабря и январь 2024 года. Поединок состоится в Саудовской Аравии.

Сага с потенциальным боем Усика против "Цыганского Короля" длится минимум с лета 2022 года. После второй победы над британцем Джошуа украинский боксер постоянно вызывал Фьюри на поединок. Тот, однако, под разными предлогами до недавних пор избегал боя.

К слову, ранее функционеры определили судьбу пояса Фьюри в случае поражения от Нганну.

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Александр УсикТайсон ФьюриБоксДеонтей Уайлдер