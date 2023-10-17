"Гигантская разница". Усик и Фьюри получили характеристики от именитого тренера

Тренер бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера ранее был спарринг-партнером обоих тяжеловесов. Он выделил главные качества обоих претендентов на боксерскую корону.

"Гигантская разница. Тайсон, с которым я боксировал – мой любимый Тайсон. Он неуловим, быстрый, отличная задняя нога, хорошее положение рук, не даст возможности ударить себя. Когда я сражался с Усиком, то у него был лучший баланс для нанесения ударов. Он напомнил Ломаченко, только тяжеловеса", – заявил Скотт.

Ранее Усик и Фьюри согласовали поединок за абсолют в хевивейте. Бой между украинцем-чемпионом по версиям IBF, IBO, WBA, WBO и британским боксером с титулом WBC окончательной даты еще не получил. Рабочие варианты – 23 декабря и январь 2024 года. Поединок состоится в Саудовской Аравии.

Сага с потенциальным боем Усика против "Цыганского Короля" длится минимум с лета 2022 года. После второй победы над британцем Джошуа украинский боксер постоянно вызывал Фьюри на поединок. Тот, однако, под разными предлогами до недавних пор избегал боя.