Загибель овець: Держспоживслужба посилила вимоги до перевезення тварин

Фото: повернуті з Туреччини вівці (facebook.com UAnimals official)

Служба віднині видаватиме документи на живих тварин лише після перевірки умов транспортування

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів посилила вимоги до перевезення тварин. Про це свідчить наказ Держпродспоживслужби "Щодо випадків недотримання правил транспортування тварин" № 887 від 31.10.2018, передає РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Підкреслюється, що служба віднині видаватиме документи на живих тварин лише після перевірки умов транспортування.

"Відтепер ветеринарні документи на живих тварин будуть видаватися лише після перевірки транспортних засобів та умов транспортування. У разі, якщо транспорт або умови перевезення не відповідають Правилам транспортування тварин, зокрема в частині дотримання вимог мінімальної площі на одну тварину, то ветеринарні документи видаватися не будуть", - вказано у документі.

При цьому відповідальними за виконання зазначеного наказу відомство визначило начальників територіальних органів Держспоживслужби і регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на держкордоні та транспорті або особи, які виконують їх обов’язки.

Крім того, відповідно до наказу, під час завантаження тварин має бути забезпечена відеофіксація для документування процесів, у тому числі на предмет відповідності вимогам законодавства щодо ідентифікації тварин.

Як писало РБК-Україна раніше, Держпродспоживслужба проводить внутрішню перевірку ситуації з поверненням і загибеллю овець, які експортувалися до Туреччини. Повідомлялося, що створено робочу групу, яка протягом двох тижнів повинна забезпечити проведення перевірки дотримання вимог чинного законодавства України при проведенні карантину і оформлення документів на поголів'я овець, призначеного для експорту до Туреччини, держорганами і установами, що входять у сферу управління служби.

Нагадаємо, у четвер, 25 жовтня, стало відомо, що в поромному терміналі міста Чорноморськ вже протягом майже двох тижнів повністю без їжі і води знаходяться майже 300 овець. Вони виявилися у жахливому становищі через бюрократію. Повідомлялося, що ветслужба заборонила вивезти тварин з території терміналу. Власниці не видавали дозволи на вивезення овець, так як вважали, що тварини могли підхопити і переносити якісь інфекції.

Додамо, 29 жовтня зоозахисники пікетували Держспоживслужбу в Києві у зв'язку з зазначеною ситуацією.