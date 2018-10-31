Гибель овец: Госпотребслужба ужесточила требования к перевозке животных

Фото: возвращенные из Турции овцы (facebook.com UAnimals official)

Служба отныне будет выдавать документы на живых животных только после проверки условий транспортировки

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ужесточила требования к перевозке животных. Об этом свидетельствует приказ Госпродпотребслужбы "О случаях несоблюдения правил транспортировки животных" № 887 от 31.10.2018, передает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Подчеркивается, что служба отныне будет выдавать документы на живых животных только после проверки условий транспортировки.

"Отныне ветеринарные документы на живых животных будут выдаваться только после проверки транспортных средств и условий транспортировки. В случае, если транспорт или условия перевозки не соответствуют Правилам транспортировки животных, в частности в части соблюдения требований минимальной площади на одно животное, то ветеринарные документы выдаваться не будут", - указывается в документе.

При этом ответственными за выполнение указанного приказа ведомство определило начальников территориальных органов Госпотребслужбы и региональных служб государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на госгранице и транспорте или лица, исполняющие их обязанности.

Кроме того, согласно приказу, при загрузке животных должна быть обеспечена видеофиксация для документирования процессов, в том числе на предмет соответствия требованиям законодательства по идентификации животных.

Как писало РБК-Украина ранее, Госпродпотребслужба проводит внутреннюю проверку ситуации с возвращением и гибелью овец, которые экспортировались в Турцию. Сообщалось, что создана рабочая группа, которая в течение двух недель должна обеспечить проведение проверки соблюдения требований действующего законодательства Украины при проведении карантина и оформления документов на поголовье овец, предназначенного для экспорта в Турцию, госорганами и учреждениями, входящими в сферу управления Госпродпотребслужбы.

Напомним, в четверг, 25 октября, стало известно, что в паромном терминале города Черноморск уже в течение почти двух недель полностью без еды и воды находятся почти 300 овец. Они оказались в ужасном положении из-за бюрократии. Сообщалось, что ветслужба запретила вывезти животных с территории терминала. Владелице не выдавали разрешения на вывоз овец, так как считали, что животные могли подхватить и переносить какие-то инфекции.

Добавим, 29 октября зоозащитники пикетировали Госпотребслужбу в Киеве в связи с указанной ситуацией.