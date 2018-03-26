ДФС запустила другий підрозділ для боротьби з незаконним переміщенням товарів та контрабанди

Було виділено спеціальне приміщення з усіма необхідними технічними пристосуваннями

У Борисполі в пункті пропуску "Бориспіль-Аеропорт" запрацював другий в Україні підрозділ портового контролю, який створений в рамках Глобальної програми по контролю за контейнерними перевезеннями (ПККП). Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Запуск роботи другого підрозділу портового контролю зокрема відбувся за участю в. о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана та в. о. керівника Київської митниці ДФС Івана Бережнюка.

"Для повноцінної роботи цього підрозділу було виділено спеціальне приміщення з усіма необхідними технічними пристосуваннями митного контролю", - сказав Продан, додавши, що найближчим часом за виділені кошти буде закуплено додаткову техніку, необхідну для повноцінного функціонування підрозділу.

При цьому Продан подякував Канадському уряду за надані 3 млн канадських доларів для оснащення таких підрозділів в Україні. В. о. голови ДФС також повідомив, що сподівається на підписання Міжурядової угоди з Канадою з питань співробітництва у митній сфері найближчим часом.

"Також я хочу подякувати уряду і Посольству Канади за готовність виділити 3 млн канадських доларів для забезпечення технічними засобами. Ми очікуємо, що найближчим часом буде підписано канадсько-українську міжурядову угоду з митних питань", - зазначив Продан.

Основними завданнями нового загону є виявлення та припинення контрабанди наркотиків, зброї та інших незаконних товарів.

Нагадаємо, 16 січня 2018 року в Києві відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння між ДФС, Держприкордонслужбою та Управлінням з наркотиків і злочинності ООН. Цей документ дозволив Україні приєднатися до Глобальної програми з контролю за контейнерними перевезеннями. А вже 2 березня 2018 року в Одеському порту в рамках даної програми запрацював перший загін припортового контролю в Україні.

Наголошується, що в перспективі буде розглядатися можливість створення відповідних підрозділів контролю і в інших пунктах пропуску, наприклад, на західному кордоні.