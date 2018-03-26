ГФС запустила второе подразделение для борьбы с незаконным перемещением товаров и контрабанды

Было выделено специальное помещение со всеми необходимыми техническими приспособлениями

В Борисполе в пункте пропуска "Борисполь-Аэропорт" начало работать второе в Украине подразделение портового контроля, которое создано в рамках Глобальной программы по контролю за контейнерными перевозками (ПККП). Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Запуск работы второго подразделения портового контроля в частности состоялся при участии и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана и и. о. руководителя Киевской таможни ГФС Ивана Бережнюка.

"Для полноценной работы этого подразделения было выделено специальное помещение со всеми необходимыми техническими приспособлениями таможенного контроля", - сказал Продан, добавив, что в ближайшее время за выделенные средства будет закуплена дополнительная техника необходимая для полноценного функционирования подразделения.

При этом Продан поблагодарил Канадское правительство за предоставленные 3 млн канадских долларов для оснащения таких подразделений в Украине. И. о. главы ГФС также сообщил, что надеется на подписание Межправительственного соглашения с Канадой по вопросам сотрудничества в таможенной сфере в ближайшее время.

"Также я хочу поблагодарить правительство и Посольство Канады за готовность выделить 3 млн канадских долларов для обеспечения техническими средствами. Мы ожидаем, что в ближайшее время будет подписано канадско-украинское межправительственное соглашение по таможенным вопросам", - отметил Продан.

Основными задачами нового отряда являются выявление и пресечение контрабанды наркотиков, оружия и других незаконных товаров.

Напомним, 16 января 2018 года в Киеве состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между ГФС, Госпогранслужбой и Управлением по наркотикам и преступности ООН. Данный документ позволил Украине присоединиться к Глобальной программе по контролю за контейнерными перевозками. А уже 2 марта 2018 года в Одесском порту в рамках данной программы заработал первый отряд припортового контроля в Украине.

Отмечается, что в перспективе будет рассматриваться возможность создания соответствующих подразделений контроля и в других пунктах пропуска, например, на западной границе.