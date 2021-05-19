ДФС виявила в КМДА порушення в сплаті оренди за землю на понад 100 млн грн

Встановлено, що директор одного із товариств, з 2013 року по теперішній час, користувався земельними ділянками, без оформлення правовстановлюючих документів на них, та не сплачував орендну плату за землю комунальної власності. Такі дії спричинили тяжкі наслідки громадським інтересам, а саме у вигляді ненадходження коштів за орендну плату в розмірі понад 19 млн грн.

Також, при поданні декларації про сплату земельного податку та орендної плати за використання землі комунальної власності, за період 2017-2018 років, умисно занизив площу та нормативно грошову оцінку земельної ділянки.

За фактами даних правопорушень директора згаданої компанії оголошено в розшук. Наразі керівник згаданого підприємства переховується від органів досудового розслідування. Вживаються заходи направлені на встановлення місця знаходження розшукуваної особи.

"В рамках досудового розслідування досліджується можлива причетність службових осіб Київської міської державної адміністрації, до скоєння правопорушень, які спричинили тяжкі наслідки інтересам територіальної громади міста Києва у вигляді безпідставно неодержаних (упущених) коштів орендної плати за фактичне користування службовими особами товариств земельними ділянками у Києві", - повідомляють в ДФС.

За результатами обшуків виявлено та вилучено кадастрові справи земельних ділянок розташованих в м. Києві, що свідчать про порушення законодавства у сфері сплати орендної плати за землю на загальну суму понад 100 млн грн.

За даними фактами до ЄРДР внесено 11 кримінальних проваджень щодо вчинення кримінальних правопорушень у сфері зловживання владою, або службовим становищем.