ДФС запровадила сервіс дистанційного отримання електронних ключів

Фото: : ДФС (twitter.com/SFSofUkraine)

Дистанційно ключ зможуть отримати тільки зареєстровані клієнти центру ДФС

Державна фіскальна служба (ДФС) запровадила сервіс повторного формування сертифікатів ключів за електронним запитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

За даними прес-служби, новим сервісом можуть скористатися клієнти Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, яких на сьогодні майже 1 млн.

"Кожен клієнт нашого акредитованого центру відтепер має змогу самостійно, у режимі 24/7, а головне - дистанційно, протягом 2-3 хвилин отримати новий сертифікат, який матиме строк чинності до 2 років", - зазначив в.о. заступника голови ДФС Євген Бамбізов.

Нагадаємо, що 2017 року в Україні ухвалили закон "Про електронні довірчі послуги". Закон спрямований на реформування національної нормативної бази в сфері електронного цифрового підпису шляхом імплементації законодавства Європейського Союзу, розвиток єдиного простору довіри на основі системи електронних довірчих послуг.

Відзначимо, що в Україні з 7 листопада 2018 року почала діяти послуга MobileID - електронний підпис, що дає можливість спростити укладання контрактів і використання державних онлайн-сервісів.