ДФС по телефону зможе надати інформацію про ціну на розмитнення "євроблях"

ДФС запустила багатоканальну телефонну "гарячу лінію"

Государственная фискальная служба (ГФС) открыла телефонную "горячую линию" по ценовой информации на автомобили с иностранной регистрацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Сообщается, что ГФС запустила многоканальную телефонную "горячую линию" по ценовой информации на авто, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

В ГФС отметили, что для получения телефонной консультации необходимо предоставить VIN-код автомобиля и календарный год выпуска.

Сall-центр работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

Напомним, подразделения Киевской городской таможни Государственной фискальной службы 20, 21 и 22 февраля 2019 года будут работать до 24 часов. 00 мин. В настоящее время эти подразделения работают до 22 часов 00 мин.

Законы о растаможке авто на иностранных номерах №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

22 февраля 2019 года заканчивается срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.