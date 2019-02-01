У ДФС розповіли, скільки власники "євроблях" уже сплатили до бюджету

З 25 листопада по 31 січня розмитнили понад 65 тисяч автівок

Государственная фискальная служба сообщает, что от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией в государственный бюджет поступило почти 4,1 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ГФС отметили, что количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 31 января 2019 года (включительно) транспортных средств составляет более 65 тысяч штук.

"За таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией граждане уже заплатили более 4,1 млрд гривен. Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 31 января 2019 года (включительно) транспортных средств составляет более 65 тыс. шт", - сообщили в ведомстве.

В ГФС отметили, что это машины, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Напомним, глава комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики, депутат от БПП Нина Южанина призвала владельцев автомобилей на "еврономерах" поторопиться их растаможить.

Как писало РБК-Украина ранее, 22 января было совершено рекордное таможенное оформление 2,7 тыс. "евроблях".

Добавим, в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на "еврономерах".