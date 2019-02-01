У ДФС розповіли, скільки власники "євроблях" уже сплатили до бюджету

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

З 25 листопада по 31 січня розмитнили понад 65 тисяч автівок

Державна фіскальна служба повідомляє, що від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією до державного бюджету надійшло майже 4,1 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

У ДФС зазначили, що кількість оформлених з 25 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року (включно) транспортних засобів становить понад 65 тисяч штук.

"За митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією громадяни вже сплатили понад 4,1 млрд гривень. Кількість оформлених з 25 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року (включно) транспортних засобів становить понад 65 тис. шт", - поінформували у відомстві.

У ДФС зазначили, що це автівки, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Нагадаємо, глава комітету парламенту з питань податкової і митної політики, депутат від БПП Ніна Южаніна закликала власників автомобілів на "єврономерах" поквапитися їх розмитнити.

Як писало РБК-Україна раніше, 22 січня було здійснене рекордне митне оформлення 2,7 тис. "євроблях".

Додамо, на початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на "єврономерах".