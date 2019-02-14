У ДФС розповіли, скільки отримали від розмитнення "євроблях"

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Строк пільгового оформлення "євроблях" спливає 22 лютого

Державна фіскальна служба заявила, що від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією до державного бюджету надійшло 10,1 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДФС.

У відомстві підкреслили, що громадяни активно користуються можливістю оформити за пільговою ставкою акцизного податку свій транспортний засіб, який ввезено на митну територію України.

"З 25 листопада 2018 року по 13 лютого (включно) 2019 року було здійснено митне оформлення майже 161 тис. таких автівок. За них власники сплатили 10,1 млрд грн платежів", - поінформували у відомстві.

Зазначається, що найбільшу кількість авто було оформлено 13 лютого - майже 8 тисяч. Також вказано, що із загальної кількості оформлених автомобілів 101,5 тис. - це авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та які перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. У ДФС зазначили, що за їх оформлення сплачено понад 6,3 млрд гривень.

"Із цієї кількості майже 86,8 тис. - це ті автомобілі, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили 737,6 млн грн (8500 за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані", - сказано у повідомленні.

У ДФС нагадали, що 22 лютого 2019 року спливає строк пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення авто з іноземною реєстрацією.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 13 лютого спростив процедуру митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації "евроблях".

Як писало РБК-Україна, Державна фіскальна служба відкрила телефонну "гарячу лінію" з цінової інформації на автомобілі з іноземною реєстрацією.

Додамо, закони про розмитнення авто на іноземних номерах №8487 і №8488 набули чинності 25 листопада 2018 року.