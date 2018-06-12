ДФС підпорядковується Мінфіну, інакше і бути не може, - Маркарова

В. о. міністра фінансів не вважає, що службу перепідпорядкували

Державна фіскальна служба знаходиться в підпорядкуванні Міністерства фінансів і буде продовжувати залишатися там. Про це в інтерв'ю "ТСН" заявила в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова.

"На сьогодні ДФС знаходиться у підпорядкуванні Кабміну, і там вона буде. Це я точно можу сказати. Перепідпорядкування цього не сталося. Якщо такі були дискусії, мені про них невідомо. ДФС підпорядковується Мінфіну, інакше бути не може", - зазначила Маркарова.

За її словами, прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтримує цю позицію.

В. о. міністра фінансів пояснила, що таке підпорядкування цілком обгрунтовано: обидва відомства повинні працювати в парі, оскільки Мінфін формує фіскальну політику, а ДФС адмініструє податки.

"Тільки разом ми можемо працювати над багатьма питаннями, які стоять зараз з точки зору адміністрування податків", - резюмувала Маркарова.

Нагадаємо, в Міжнародному валютному фонді (МВФ) допускають, що можливе перепідпорядкування Державної фіскальної служби (ДФС) Кабінету міністрів, а також позбавлення Мінфіну обов'язки узгодження урядових ініціатив, може ускладнити і без того непрості переговори про перегляд програми розширеного фінансування.

Раніше, будучи міністром фінансів, Олександр Данилюк заявляв про те, що Кабінет міністрів на закритому засіданні перепідпорядкував службу безпосередньо уряду. Однак в уряді цього не підтвердили.

Данилюк був звільнений з поста міністра фінансів рішенням Верховної Ради від 8 червня. Виконувати його обов'язки була призначена тоді перший заступник міністра Оксана Маркарова.