У ДФС назвали суму надходжень до місцевих бюджетів

У січні-березні 2019 року до місцевих бюджетів надійшло 59,9 млрд грн платежів, що контролюються Державною фіскальною службою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

Як зазначили в прес-службі, це на 17,6%, або на 9 млрд грн перевищує надходження відповідного періоду минулого року.

У березні до місцевих бюджетів платниками податків спрямовано 19,5 млрд грн. Порівняно з березнем минулого року надходження зросли на 8%, або на 1,5 млрд грн.

З початку року до зведеного бюджету надійшло 60 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 22,6%, або на 11,1 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Надходження податку на доходи фізичних осіб у березні склали 21,3 млрд грн. Порівняно з березнем минулого року ці надходження зросли на 22%, або на 3,8 млрд грн, повідомили у ДФС.

Нагадаємо, дефіцит державного бюджету України у І кварталі становив 25,3 млрд грн при затвердженому річному показнику у сумі 90,0 млрд грн. За даними Мінфіну, у І кварталі 2019 року доходи державного бюджету зросли на 8,7% р/р до 210,5 млрд грн та становили 95,3% від розпису.

Як повідомляло РБК-Україна, у Національному банку вважають, що ключові ризики виконання державного бюджету 2019 року сконцентровані в частині фінансування. Як зазначили НБУ, державний бюджет на 2019 рік розроблено на основі досить консервативного макроекономічного прогнозу. Це проявилося в стриманому зростанні доходів та видатків порівняно з фактичними показниками 2018 року (10,6% та 12,8% відповідно).