У ДФС назвали суму порушень на митниці за 2018 рік

Вартість предметів порушень за рік зросла в два рази

В 2018 году таможнями Государственной фискальной службы было выявлено 48,9 тыс. нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму 3,4 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДФС.

Как отметили в пре-службе, по сравнению с 2017 годом количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил увеличилась на 51%, а стоимость предметов правонарушений в два раза.

У 5,4 тыс. дел о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 914 млн грн. Сумма временно изъятых предметов правонарушений увеличилось на 24 %.

Наиболее распространенными являются случаи незаконного перемещения через таможенную границу промышленных товаров. За указанный период за совершение этих нарушений было изъято товаров на сумму 568,6 млн грн. Транспортных средств изъято на сумму 149,9 млн грн, продовольственных товаров - на 119,3 млн грн, валюты - 76 млн грн.

Напомним, в общий фонд государственного бюджета в 2018 году поступило 729,4 млрд грн платежей, которые контролируются Государственной фискальной службой.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов начинает перевод всех таможенных платежей на Единый казначейский счет. Тестовый период начинается 23 января 2019 года. До 17 февраля тестирование ЕКС будет проводиться исключительно для Киевской городской и областной таможен, а с 18 февраля до 15 марта пройдет на всех таможнях Украины.