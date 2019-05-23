У ДФС назвали дату введення нових штрафів для власників "євроблях"

Нові штрафи за порушення при ввезенні транспортних засобів в Україну почнуть діяти з 22 серпня 2019 року. Про це йдеться в роз'ясненні Державної фіскальної служби.

Як зазначається в повідомленні, Верховна рада 16 травня ухвалила зміни до Податкового кодексу і відклала посилення адміністративної відповідальності на 90 діб.

"Отже власники автомобілів з іноземними номерами отримали додатковий час для митного оформлення своїх автівок без посилених штрафних санкцій", - йдеться в повідомленні.

Нові санкції набирають чинності з 22 серпня. Так, у разі перевищення строку доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тис. грн. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, то розмір штрафу сягатиме 170 тис. грн або конфіскація таких авто.

Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, перевищення від 20 до 30 діб - сума штрафу складатиме 85 тис. грн, понад 30 діб, також у разі втрати або розкомплектування ТЗ - 170 тис. грн або конфіскація.

Крім цього, передбачено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого ТЗ у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян -34 тис. грн.

Як писало РБК-Україна, пільговий період розмитнення авто на іноземній реєстрації тривав протягом трьох місяців до 22 лютого. Протягом цього часу власники "євроблях" могли отримати українські номери, заплативши половину стандартного акцизного збору. За час пільгового періоду митниці оформили 218 тис. транспортних засобів. За даними Мінфіну, на листопад минулого року в Україні перебувало 640 тис. автомобілів, які підпадали під дію закону про пільгове розмитнення.

Планувалося, що штрафи для власників "євроблях" почнуть діяти з 24 травня.