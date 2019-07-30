У ДФС назвали число неоформлених офіційно працівників

Фото: трудова книжка (Віталій Носач/РБК-Україна)

ДФС встановила порушення при виплаті зарплати у 42,7% суб’єктів господарювання

Державна фіскальна служба України інформує, що 10.3 тисяч українців працюють без офіційного оформлення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС у Facebook.

Вказано, що у січні-червні 2019 року органи ДФС встановили порушення при виплаті заробітної плати та інших доходів у 42,7% суб’єктів господарювання, які перевірялися.

"За результатами перевірок порушникам донараховано до сплати 471,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 146,1 млн грн єдиного внеску та 35,4 млн грн військового збору. За рахунок вжитих заходів податкового контролю було виявлено 10,3 тис. найманих осіб, праця яких використовувалась роботодавцем без оформлення трудових відносин", - сказано у повідомленні.

Так, під час рейдів ДФС здійснюються обстеження виробничих, торгових приміщень юридичних та фізичних осіб, місць здійснення підприємницької діяльності. Крім того, з роботодавцями проводиться роз’яснювальна робота щодо дотримання податкового законодавств.

"Завдяки цьому за 6 місяців цього року роботодавцями додатково укладено 82,2 тис. трудових угод з найманими працівниками. За січень-червень 2019 року до державної реєстрації залучено 11,8 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність неофіційно. До бюджетів додатково сплачено 12,5 млн грн податків та зборів та 14,4 млн грн єдиного внеску", - поінформували у прес-службі.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року ДФС повідомляла, що роботодавці вдвічі збільшили офіційне оформлення працівників.

Як писало РБК-Україна раніше, у прогнозі економічного і соціального розвитку України МЕРТ йшлося про те, що протягом 2019-2021 років рівень безробіття серед населення у віці 15-70 років знизиться з 8,9% в 2019 році до 8,3% в 2021 році, що становить в середньому за період 8,6%.