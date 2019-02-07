ДФС назвала суму надходжень від розмитнення "євроблях"

Пільговий період розмитнення закінчується за два тижні

За таможенное оформление 80,1 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией граждане уже заплатили более 5 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Как отметили в ГФС, только за минувшие сутки, 6 февраля, граждане оформили более 3,8 тыс. автомобилей, за которые уплачено почти 233,5 млн грн платежей.

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Из общего количества растаможенных авто почти 68 тыс. - это те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно оплатили 577,7 млн грн (8500 грн за каждое авто).

Активнее всего граждане оформляют транспортные средства в городе Киеве - почти 13,2 тыс. автомобилей, Волынской - 10,2 тыс., Черновицкой - 7,2 тыс., Львовской - 6,8 тыс. и Закарпатской - 6,8 тыс. областях.

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

Отметим, 22 февраля 2019 года заканчивается срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

С 24 мая владельцы авто с иностранной регистрацией, которые вовремя не осуществили их таможенное оформление, будут платить штрафы по 170 тыс. гривен.

По данным Минфина, в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах.