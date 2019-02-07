ДФС назвала суму надходжень від розмитнення "євроблях"

Фото: мітинг власників євроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пільговий період розмитнення закінчується за два тижні

За митне оформлення 80,1 тис. автомобілів з іноземною реєстрацією громадяни вже сплатили понад 5 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Як зазначили в ДФС, тільки за минулу добу, 6 лютого, громадяни оформили понад 3,8 тис. автомобілів, за які сплачено майже 233,5 млн грн платежів.

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Із загальної кількості розмитнених авто майже 68 тис. - це ті, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили 577,7 млн грн (8500 за кожне авто).

Найактивніше громадяни оформлюють транспортні засоби у місті Києві - майже 13,2 тис. автомобілів, Волинській - 10,2 тис., Чернівецькій - 7,2 тис., Львівській - 6,8 тис. та Закарпатській - 6,8 тис. областях.

Нагадаємо, що закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набрали чинності 25 листопада 2018 року.

Відзначимо, 22 лютого 2019 року закінчується термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автомобілів будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.

З 24 травня власники авто з іноземною реєстрацією, які вчасно не здійснили їх митне оформлення, будуть платити штрафи по 170 тис. гривень.

За даними Мінфіну, на початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах.