Засновник американського IT-гіганта Microsoft Білл Гейтс повернувся на перше місце рейтингу мільярдерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg Billionaires Index.

За даними Bloomberg, статок Гейтса оцінюється в 110 млрд доларів. Статок найближчого переслідувача, який очолював рейтинг тривалий час, - засновника Amazon Джеффа Безоса - оцінюється в 109 млрд доларів.

Також в топ-5 найбагатших людей світу входять президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно зі статком 103 млрд доларів, інвестор Уоррен Баффетт (86,6 млрд), а також засновник Facebook Марк Цукерберг (74,5 млрд доларів).

Відзначимо, в 2017 році Безос став першим мільярдером, статок якого перевищив 100 млрд доларів.

Нагадаємо, в жовтні засновник Amazon за добу втратив майже 7 млрд доларів. Це сталося після того, як компанія відзвітувала про прибуток у третьому кварталі, однак показники виявилися гіршими за прогнози. На тлі цих новин акції компанії впали на 9%.

Відзначимо, в серпні повідомлялося, що Нідерланди запідозрили Microsoft в незаконному зборі особистих даних.