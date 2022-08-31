Гетманцев про зниження податків: це не головний пріоритет для бізнесу

"Ми повинні зменшити податки, але чому? Тому що у нас вони вищі, ніж у сусідів? Це неправда. Тому що це найкращий інструмент стимулювання бізнесу? Це також неправда. І йому передує верховенство права, правоохоронна система, дерегулювання, фінансова стабільність, доступ до кредитування, зручні державні сервіси, коли мені за підключення до електромережі не треба хабар давати. Антикорупційні речі. Все це передує оподаткуванню. Якщо всього цього не буде, скасуй податки - ніхто не прийде", - вважає нардеп.

Крім того, Гетманцев розкритикував ідею податкової реформи - т.зв. "10-10-10", яка передбачає зниження до 10% ставки податку на прибуток, ПДВ та ПДФО.

"Сама по собі ця ідея навіть на рівні ідеї вже на сьогодні одностайно і дуже професійно практично знищена людьми, які є реальними експертами в оподаткуванні та публічних фінансах. Здається так, що реформа завершилася не почавшись…" - зазначив голова комітету.

У будь-якому випадку, як відзначив депутат, той, хто пропонує скасування податків, повинен одночасно називати, за чий це рахунок пропонується.

"Вчителі? Медики? Військові? Інакше будь-яка така "реформа" - це хайп та лукавство", - додав він.