Гетманцев собрал подписи депутатов по банку "Конкорд": в банке заявили о манипуляциях

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев инициировал обращение в Офис Генерального прокурора, которое подписали 74 народных депутата. В нем говорится о расследовании деятельности банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации.

Об этом заявила совладелица банк Елена Соседка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook .

В банке "Конкорд" заявили, что эта инициатива может стать попыткой отвлечь внимание от возможных нарушений со стороны самого Гетманцева.

"Гетманцев использует свой пост, чтобы давить на владельцев банка через депутатские обращения, манипулируя своим влиянием. Это направлено на дискредитацию выступивших против него акционеров", - отметили в банке.

По словам совладелицы банка, заявления и действия главы профильного комитета направлены не на защиту интересов государства, а на использование депутатов и правоохранительных органов для решения личных вопросов.

В банке также подчеркнули, что готовы к открытому диалогу по ситуации с их финансовым учреждением и не боятся расследований.

"Мы, в отличие от Гетманцева, не боимся никаких расследований и еще раз подчеркиваем: нам нечего скрывать. Призываем Офис Генпрокурора сохранить свою репутацию и не идти на поводу у нарушающего закон и открыто выражающего пренебрежение к принципам справедливости", - подытожили в банке, отметив, что давление и манипуляции не помогут избежать ответственности за незаконные действия.

Напомним, ранее Национальный банк ранее лишил "Конкорд" лицензии, обвинив учреждение в нарушениях законодательства. Это решение было обжаловано в суде и Днепропетровский окружной административный суд признал его незаконным.

Однако украинское законодательство не предусматривает механизм возврата банковского учреждения на рынок даже после победы в суде.