Гетманчук: PURL обеспечивает Украине базовый уровень ракет для Patriot

Ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot Украина получает от США через программу PURL. Однако из-за масштабирования обстрелов российской баллистикой потребность в количестве вооружения критически возросла.
Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук в интервью РБК-Украина.
Гетманчук очертила работу Украины по предоставлению необходимых перехватчиков.
"Мы работаем на всех возможных треках, чтобы защитить наше небо. Потому что на самом деле сейчас это больше, чем исключительно о перехватчиках. Это о защите неба и жизней", - отметила она.
Глава миссии Украины при НАТО отметила, что первым треком является программа PURL, которая обеспечивает Украине базовый уровень перехватчиков PAC-3 и PAC-2 ежемесячно.
"Этот базовый уровень недостаточен, учитывая масштаб и интенсивность российских баллистических атак, но даже его должен кто-то предоставлять и кто-то финансировать", - добавила она.
Гетманчук также поблагодарила за помощь США.
"Мы очень благодарны Соединенным Штатам, что, несмотря на собственные нужды, в частности на Ближнем Востоке, они находят возможность наполнять пакеты PURL и за счет таких ценных для нас перехватчиков", - говорит она.
Ранее РБК-Украина писало, что впервые страны-члены НАТО на уровне лидеров зафиксировали в декларации, что Украина - контрибутор евроатлантической безопасности, сообщила Гетманчук.
Также сообщалось, что, по словам Гетьманчук, Украина может не только усилить европейские возможности НАТО, но и в перспективе заменить некоторые американские.
Кроме того, контактная группа по обороне Украины "Рамштайн" теперь работает непрерывно, сообщила Гетьманчук.